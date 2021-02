Avonturenpark Hellendoorn

Dit is het nieuwe logo van achtbaan Tornado in Avonturenpark Hellendoorn

Bij de naamsverandering van achtbaan Tornado in Avonturenpark Hellendoorn hoort ook een ander logo. De klassieke rollercoaster uit 1990 wordt voortaan Balagos genoemd. In het nieuwe logo prijkt een vuurspuwende draak.



Balagos is de naam van een meedogenloze rode mannetjesdraak. De eerste letter is vormgegeven als een drakenstaart, terwijl de letter o oogt als een onheilspellend drakenoog. Het beeldmerk toont ook de ondertitel Flying Flame.

De achtbaan van de Nederlandse fabrikant Vekoma wordt deze winter voorzien van een nieuwe trein van de Duitse leverancier Sunkid Heege, met heupbeugels in plaats van schouderbeugels. Dat moet zorgen voor een vrijer gevoel. Verder ondergaat de attractie een schilderbeurt en worden er decoraties toegevoegd.