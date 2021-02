Walibi Holland

Podcast: herinneringen ophalen met de oud-directeur van Walibi Flevo

Hoe was het om Walibi Flevo en Six Flags Holland te runnen? Hans van Driem (74) kijkt met plezier terug op zijn tijd als directeur van het pretpark in de polder, dat we tegenwoordig kennen als Walibi Holland. In een nieuwe aflevering van de Looopings Podcast blikt hij terug op de roerige periode waarin Walibi Flevo uit de grond gestampt werd.



Dat ging in de jaren negentig gepaard met tal van opstartproblemen en klachten. Van Driem komt met levendige anekdotes over incidenten bij achtbaan El Condor, toen dé publiekstrekker van het park. Maar hij spreekt ook gepassioneerd over mooie momenten, gewaagde grappen en wijze levenslessen. Wat is het geheim van het leiden van een groot attractiepark?

"Ik zat de hele tijd maar naar die Efteling te kijken: hoe kom ik daar voorbij, of hoe kom ik in ieder geval een beetje in de buurt?", lacht de toenmalige Walibi-manager.



Dubbel gevoel

Eind jaren negentig is Van Driem de man die de spectaculaire transformatie naar Six Flags Holland in goede banen moet leiden. Dat zorgt voor een dubbel gevoel: de nieuwe Amerikaanse eigenaar investeert bakken met geld in nieuwe rollercoasters, maar de Amerikanen zorgen ook voor interne conflicten.



De oud-directeur legt uit waarom hij uiteindelijk vertrokken is bij Six Flags en hoe hij kijkt naar de recente ontwikkelingen in Walibi Holland, waar hij nog regelmatig rondloopt. Verder vertelt Van Driem wat de gevaarlijkste attractie in het park bleek te zijn, wat zijn grootste nachtmerrie is en hoe hij ooit verbannen is door branchevereniging Club van Elf.