Walibi Holland

Kartbaan Walibi Holland gaat nooit meer open: attractie wordt gesloopt

De kartbaan van Walibi Holland wordt gesloopt. Dat bevestigt een woordvoerster van het pretpark aan Looopings. De betaalattractie, gelegen tussen thrillride G-Force en achtbaan Goliath, zal in de toekomst plaatsmaken voor nieuwe ontwikkelingen.



De zogeheten Kart Fight Exhibition Track is al sinds mei 2018 dicht vanwege een gruwelijk ongeluk, waarbij een meisje zwaargewond raakte. Na een langdurig onderzoek besloot het Openbaar Ministerie om Walibi te vervolgen voor nalatigheid. Vandaag werd bekend dat de rechter het attractiepark vrijspreekt.

Hoewel Walibi dus niet schuldig is bevonden aan het ongeval, gaat de kartbaan niet meer open. Ingewijden melden dat Walibi het gebied graag gebruikt voor een nieuwe attractie. Een voorlichtster wil alleen kwijt: "Er zijn plannen om de locatie te hergebruiken."



Speed Zone

De kartbaan bevindt zich schuin achter hangende achtbaan Condor, op een stuk grond van ongeveer 100 bij 65 meter. Het bijbehorende themagebied Speed Zone is in 2020 vernieuwd. Vanwege het toen nog lopende onderzoek werd de kartbaan daarbij overgeslagen.



In 2019 zei Walibi-directrice Mascha van Till nog dat ze de kartbaan het liefst wél zou heropenen. "Het is onze intentie om hem weer te openen", vertelde ze destijds. "Het is een attractie die geliefd is. Wij willen natuurlijk graag dat de kartbaan opent, maar alleen als-ie veilig is."