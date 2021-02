Looopings

Looopings brengt eigen pin uit: nu te bestellen

Looopings heeft een eigen pin uitgebracht, die vanaf nu te bestellen is. Het speldje werd vormgegeven als de drie o's uit het Looopings-logo. Met behulp van een bijgeleverd kaartje kan het herkenbare embleem letterlijk uit het logo gehaald worden.



Voor het souvenirtje ging Looopings een samenwerking aan met Pretparkwinkel.nl. De website neemt ook het bestelproces en de verzending op zich. "Het werd hoog tijd dat de bekendste en brutaalste pretparksite van de Benelux een eigen pin kreeg", vertelt initiatiefnemer Nando de Kroon.

De officiële Looopings-pin kost 7,50 euro. Er zijn vooralsnog tweehonderd exemplaren gemaakt. Verzenden met PostNL kost 1,95 euro. Het versturen van bestellingen naar naar België en andere Europese landen is ook mogelijk.



Collectie

Het product wordt beschermd verpakt, in bubbeltjesplastic. Voor 0,50 euro komt daar cadeaupapier bij. "Het is een unieke pin, uitgevoerd in hoge kwaliteit, die niet mag ontbreken in een collectie met pretparkpins", aldus De Kroon.











Ga voor het bestellen van de pin naar Pretparkwinkel.nl. Betalen kan met behulp van iDeal, Bancontact en PayPal. De verzending vindt binnen 24 uur plaats, zodat producten binnen één tot vijf dagen in huis zijn.