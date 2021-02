Avonturenpark Hellendoorn

Werkzaamheden Avonturenpark Hellendoorn liggen even stil door sneeuwval

Het heeft flink gesneeuwd in Avonturenpark Hellendoorn. Op foto's van het Overijsselse pretpark is te zien hoe sommige attracties door een dikke laag sneeuw bijna onherkenbaar zijn geworden. De werkzaamheden in het park liggen door het weer tijdelijk stil.



Deze winter worden achtbaan Tornado en de oldtimerbaan opgeknapt. De rollercoaster krijgt een andere naam - Balagos - en een nieuw kleurenschema. In plaats van geel met groen wordt de attractie oranje met zwart.

Een groot deel van de baan, waaronder de looping en 25 meter hoge liftheuvel, is al geverfd. Als de weersomstandigheden het toelaten, gaat het schilderwerk verder. Bij de Oldtimers wordt het landschap opnieuw aangelegd. Er komen nieuwe scènes met boerderijdieren.



Glijbanen

Op andere sneeuwfoto's prijken interactieve darkride Discovery Club, overdekte achtbaan Rioolrat, glijbanenpark Aquaventura, het Gouden Theater Paleis, slingerende schijf Het DrakenNest, wildwaterbaan Sungai Kalimantan en meet-and-greet-locatie De Berenboom. Het nieuwe seizoen van Avonturenpark Hellendoorn begint naar verwachting in april.