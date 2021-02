Efteling

Sneeuw zorgt voor sprookjesachtige plaatjes uit de Efteling

Hoewel de Efteling uitgestorven is vanwege de coronamaatregelen, ligt het park er wel sprookjesachtig bij. Sneeuwbuien hebben de afgelopen dagen gezorgd voor een bijzondere sfeer. Efteling-medewerker Rick Sleenhoff wist verschillende winterse taferelen op de gevoelige plaat vast te leggen.



Hij plaatste een fotoreportage op zijn Twitter-account. Tijdens een wandeling door het Sprookjesbos bracht hij onder meer de Trollenkoning, Doornroosje, Roodkapje en Langnek in beeld. Ook op het Anton Pieckplein ligt een dik pak sneeuw. De plaatjes doen denken aan klassieke prenten van Anton Pieck.





ZIE OOK: Video: Efteling zit zonder bezoekers, dus Holle Bolle Gijs moet bijgevoerd worden



Verder zijn er sneeuwfoto's van attracties als Vogel Rok, Max & Moritz, Baron 1898, Raveleijn en Symbolica. "Hopelijk mogen we jullie snel weer verwelkomen", meldt Sleenhoff. De Efteling is van plan om weer open te gaan op woensdag 3 maart.

























































ZIE OOK: Efteling deelt foto's van attracties in de sneeuw