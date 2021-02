Walibi Rhône-Alpes

Frans Walibi-park plant overdekt waterparadijs Exotic Island

Het Franse pretpark Walibi Rhône-Alpes is bezig met de ontwikkeling van een groot zwemparadijs. De bestaande waterspeelplaats Aqualibi, die nu nog onderdeel is van het attractiepark, wordt uitgebreid met een overdekt gedeelte vol met glijbanen en andere waterattracties.



Het project kreeg de titel Exotic Island. Er komt straks een aparte ingang voor badgasten. Via een bezoekersenquête kwam een tijdje geleden al een plattegrond naar buiten.





Aqualibi, niet te verwarren met het gelijknamige zwembad van zusterpark Walibi Belgium, is normaal gesproken alleen geopend in de zomermaanden. Exotic Island zal het hele jaar door toegankelijk zijn.



Afwachting

Vorig jaar bleef de Franse Aqualibi-vestiging het hele seizoen dicht dicht vanwege het coronavirus. Ook dit jaar gaat het waterpark niet open, in afwachting van de werkzaamheden voor Exotic Island. De uitbreiding moet in 2022 of 2023 af zijn.

