Attractiepark Toverland

Toverland voegt decoraties toe aan Avalon-gebied

Toverland heeft een subtiele verandering doorgevoerd in Avalon, het themagebied met boottocht Merlin's Quest en wing coaster Fenix. Om het achtergrondverhaal van Avalon beter over te brengen, werden onlangs nieuwe decoraties toegevoegd. Dat bevestigt een woordvoerster van het Limburgse attractiepark aan Looopings.



Avalon opende in de zomer van 2018. De attracties draaien om de rivaliteit tussen de goede tovenaar Merlijn en de ijskoude heks Morgana. Dankzij een duistere spreuk kan ze zichzelf veranderen in een woeste ijsdraak.

Het verhaal komt uitgebreid naar voren in wachtrij van de Fenix, waar onder meer doeken en transformerende schilderijen hangen. In de eerste scène van de achtbaan staan passagiers oog in oog met de draak. Ook Merlin's Quest en themarestaurant The Flaming Feather zitten vol met verwijzingen naar de tovenaar en de heks. Verder wordt het verhaal gebruikt in het halloweengebied Morgana's Frozen Knights.



Wanted

Om bezoekers meer bewust te maken van Morgana's dreiging, zijn er nieuwe borden opgehangen die werden vormgegeven als middeleeuwse wanted-posters. Daarop staat dat de gevaarlijke Morgana wordt gezocht als "dragon or human".



De decoraties zijn er in het Nederlands, Duits en Engels. Op de plakkaten is een briefje achtergelaten dat ondertekend werd door "de bewoners van Avalon". De boodschap luidt: "Gevangen! Wij danken onze grote tovenaar Merlijn voor het opsluiten van de ijzige heks Morgana in zijn kerker."