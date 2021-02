Nieuws

Dierverzorger moet cruciaal beroep worden, vindt Nederlandse Vereniging van Dierentuinen

Als het aan de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen (NVD) ligt, wordt dierverzorger voortaan gezien als een cruciaal beroep. Op die manier kunnen dierverzorgers zonder problemen aan het werk blijven tijdens een harde lockdown, vertelt directrice Wineke Schoo aan Looopings.



Op de overheidslijst met cruciale beroepen staan nu onder andere hulpverleners, politici, afvalophalers, journalisten, beveiligers en ov-personeel. Zij mogen gebruikmaken van noodopvang voor hun kinderen wanneer de scholen gesloten zijn.





"Dat zijn mensen die nodig zijn om het land draaiende te houden", weet Schoo. "Maar dierverzorgers doen iets cruciaals waar dieren van afhankelijk zijn. Ze kunnen niet vanuit huis werken en ze kunnen het bijltje er niet bij neerleggen als de sneeuw tot aan de knieën komt."



Scholen

Daarom pleit brancheorganisatie voor het toevoegen van dierverzorgers aan de lijst. "Zodat zij gewoon te allen tijde de weg op mogen en gebruik mogen maken van noodopvang voor kinderen, mocht dat in de toekomst weer nodig zijn." Sinds deze week zijn de scholen in Nederland weer geopend. "Maar we weten natuurlijk niet wat de toekomst brengt."



NVD-directrice Schoo ziet vaak dat bij koppels beide personen dierverzorger zijn. "Die situatie is vergelijkbaar met mensen uit de zorg. Dat maakt het lastig te plannen. Je bent afhankelijk van de coulance van de noodopvang en je moet dat steeds individueel regelen. Er zijn best veel dierverzorgers die daar tegenaan zijn gelopen."



Erkenning

De brachevereniging heeft al contact opgenomen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Justitie en Veiligheid, dat de lijst beheert. "Men heeft ons een tijd geleden toegezegd dat er in ieder geval iets over dierverzorgers op de overheidswebsite zou komen te staan, maar dat is tot nu toe niet gebeurd. We willen iets van erkenning."

