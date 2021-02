Koninklijke Burgers' Zoo

Burgers' Zoo haalt pinguïns naar binnen vanwege kou

De aanhoudende kou in Nederland heeft ook gevolgen voor de pinguïns in Burgers' Zoo. Vanwege de lage temperaturen heeft de Arnhemse dierentuin besloten om vijftien zwartvoetpinguïns naar binnen te halen. Het zou onverantwoord zijn om de dieren buiten te laten staan.



Zwartvoetpinguïns vormen in principe paartjes voor het leven, die gezamenlijk broeden in een rotshol. Nieuwkomers zijn daar niet welkom. Partnerloze pinguïns hebben om die reden geen eigen hol tot hun beschikking. Ze worden elders in het park bij een warme kachel neergezet, meldt een woordvoerder.





Het is een misverstand dat alle pinguïns gek zijn op kou, benadrukt Burgers' Zoo. "Dankzij de karakterisering van pinguïns door de Disneys van deze wereld denken we met z'n allen dat pinguïns van sneeuw en kou houden", aldus de voorlichter.



Antarctica

Zwartvoetpinguïns leven langs de kusten van Zuid-Afrika en Namibië. Ze zijn de huidige extreme winterse omstandigheden van nature niet gewend. "Slechts drie à vier pinguïnsoorten bewonen permanent Antarctica."

