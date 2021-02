Walibi Belgium

Walibi Belgium toont dronebeelden van attracties in de sneeuw

Walibi Belgium neemt fans mee op een winterse vlucht over het park. Het attractiepark in Waver is bedekt onder een laagje sneeuw. Een nieuwe dronevideo toont verschillende besneeuwde attracties van boven.



Het filmpje, dat verscheen op de Facebook-pagina van Walibi, brengt onder meer hangende achtbaan Vampire, houten achtbaan Loup-Garou, mijntrein Calamity Mine en waterachtbaan Pulsar in beeld.





ZIE OOK: Oeps: ketting van nieuwe achtbaan Walibi Belgium raakt los



In de verte is de nieuwe 50 meter hoge rollercoaster Kondaa zichtbaar, die later dit jaar opengaat. Op de achtergrond klinkt rustgevende muziek. "Deze unieke beelden wouden we jullie écht tonen", laat Walibi weten.

ZIE OOK: Walibi Belgium investeert in duizenden bomen en planten bij nieuwe achtbaan