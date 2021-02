Walibi Holland

Walibi Holland: aantal openingsdagen in juni drastisch verlaagd

Op de nieuwe openingskalender van Walibi Holland is een opvallende wijziging zichtbaar ten opzichte van afgelopen jaar. In juni 2021 blijft het pretpark op maar liefst veertien dagen gesloten. Vorig jaar was Walibi in juni op slechts twee dagen niet toegankelijk.



Nu blijven de poorten in principe dicht op alle maandagen, dinsdagen en woensdagen in juni. De aangepaste planning heeft te maken met schoolreisjes in coronatijd, vertelt een voorlichtster aan Looopings.





"Er worden dit jaar minder schoolreisjes gepland dan anders", aldus de woordvoerster. "Daarom blijven we die dagen vooralsnog gesloten." Walibi houdt wel een slag om de arm. "Mocht dit veranderen, dan kunnen we later besluiten om het park alsnog te openen op die dagen."



Extra dagen

Bij de online kalender op walibi.nl valt dan ook te lezen: "Voor schoolreizen kunnen er extra openingsdagen toegevoegd worden".



Ondanks de wijziging in de kalender steeg de reguliere prijs van een jaarabonnement van 82,50 euro naar 87,50 euro. In de voorverkoop kost een jaarkaart tijdelijk 78,50 euro per persoon.



Juli en augustus

Door de coronacrisis startte het Walibi-seizoen in 2020 op 25 mei, bijna twee maanden later dan gepland. Dit jaar hoopt men op 2 april weer open te kunnen gaan. Net als vorig jaar zijn er zes woensdagen in juli en augustus waarop het park tot 23.00 uur open blijft.

