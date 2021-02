Wildlands Adventure Zoo Emmen

Honderden boze reacties op video van Wildlands-ijsbeer in de sneeuw

Een video van een spelende ijsbeer in Wildlands Adventure Zoo Emmen zorgt voor veel commotie op social media. Dierentuindirecteur Erik van Engelen deelde zondag een kort filmpje waarop te zien is hoe een ijsbeer zich uitleeft met een hoopje sneeuw in een stalen kooi. Dat leverde honderden boze reacties op.



De reacties op Twitter variëren van "arm beest" tot "fucking zielig" en van "verschrikkelijk misselijkmakend" tot "ongelofelijk triest". Veel kijkers vinden het hartverscheurend dat het dier kennelijk zo blij is met sneeuw, terwijl ijsberen in het wild voortdurend sneeuw tot hun beschikking hebben.





"Een ijsbeer zou elke dag in de sneeuw moeten kunnen rollen", vindt schrijfster Aafke Romeijn. "Ik word hier verdrietig en boos van", reageert Iris Jansen. "Als er nou iets is dat pleit tegen opgesloten dieren is dit het wel", concludeert journaliste Wouke van Scherrenburg. Steven Geurts: "Stop met het houden van wilde dieren in kooien."



Achter tralies

"Wat een trieste tweet", schrijft Bianca de Louw. "Wat is er nou lollig aan beesten achter tralies met beperkte leefruimte?", vraagt Edwin Mermans zich af. "Sorry, kan dit alleen maar dieptriest vinden", meldt Ida Bromberg. "Vooral ook dat mensen dit delen alsof het iets leuks is." Ramon Pützfeld: "Nog een bewijs dat dierentuinen echt niet meer van deze tijd zijn."



"Word er vooral sip van dat dit niet de ijsbeer z'n leven is eigenlijk", zegt journaliste Rianne Meijer. Ook Ruud van der Velden is verontwaardigd na het zien van de video. "Misselijkmakend om zo'n groot, intelligent dier op te sluiten in een kooi. Voor het vermaak van de mens. Hoe legitimeer je dit nog anno 2021?" Niels Mathijssen ziet de beelden als "een soort test". "Zie je enkel een blije ijsbeer of ook de trieste leefomstandigheden waar deze opgehokte dieren normaal in leven?"



Afschuwelijk

Diana Koeleman noemt het filmpje "treurig". Rosalie krijgt er "een hele nare nasmaak" van. "Zo'n stalen kooi is toch voor niemand leuk?", aldus Thys Roes. "Waarom ontzeggen we zo'n mooi dier zijn vrijheid?", wil Jan ten Cate weten. "Wat pijnlijk om te zien." Anneke Bos: "Hoe afschuwelijk dat die beer daar zo opgesloten zit..." Ricky Morales: "Echt héél zielig..."



Een woordvoerster van Wildlands benadrukt dat er gelukkig ook veel mensen van de controversiële beelden hebben genoten. Het omstreden filmpje op Twitter werd achter de schermen gemaakt. "Iedereen die ons park kent, weet wat voor prachtig leefgebied de beren bij ons hebben, volgens alle regels en eisen op het gebied van dierenwelzijn", laat de voorlichtster aan Looopings weten.













