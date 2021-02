Efteling

Efteling-film nu online te zien: dit kost De Expeditie van Familie Vos

De speelfilm De Expeditie van Familie Vos, opgenomen in de Efteling, is vanaf vandaag te zien via verschillende streamingdiensten. Omdat de bioscopen voorlopig dicht blijven, werd besloten om de film direct online uit te brengen. De prijs kan echter per platform verschillen.



De goedkoopste optie is Pathé Thuis, waar de film momenteel 3,99 euro kost. Voor dat bedrag kan De Expeditie van Familie Vos 48 uur lang bekeken worden. Ziggo On Demand vraagt 5,99 euro voor het streamen van de Efteling-film.

Via de video-on-demand-diensten van KPN, Tele2 en T-Mobile zijn kijkers 4,99 euro kwijt. Apple TV+, iTunes en meJane.com rekenen hetzelfde bedrag. Wie De Expeditie van Familie Vos onbeperkt wil bekijken, kan de film digitaal aanschaffen voor 9,99 euro.



Fabula

Eigenlijk had de bioscooppremière op 16 december moeten plaatsvinden, nadat de film eerder al kort vertoond werd in voorpremière. Op 11 december was de productie te zien in de filmzaal van de Efteling-attractie Fabula, voor een handjevol prijswinnaars en andere genodigden.



De Expeditie van Familie Vos werd geregisseerd door Bob Wilbers, bekend van onder andere Dokter Tinus en Celblok H. Nienke en Job Römer schreven het scenario. De opnames vonden plaats in januari en februari 2020, vóór het uitbreken van de coronacrisis.