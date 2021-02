Efteling

Efteling-film Familie Vos verschijnt niet meer in de bioscoop

De Efteling-speelfilm De Expeditie van Familie Vos gaat toch niet in de bioscoop draaien. Vanwege de landelijke lockdown is besloten om de film direct uit te brengen op verschillende streamingdiensten. Vanaf aanstaande donderdag kan de productie tegen betaling bekeken worden via onder meer Pathé Thuis, Ziggo On Demand en iTunes.



De Expeditie van Familie Vos zou op 16 december officieel in première gaan. Door de coronaregels zijn Nederlandse bioscopen echter sinds 15 december dicht. Producent Just Entertainment hoopte dat de film in de voorjaarsvakantie alsnog zou kunnen draaien.





Nu de lockdown verlengd is tot begin maart, valt dat plan in duigen. "De lockdown duurt helaas voort, maar we blijven bij ons idee en hopen dat veel families nu tijdens de vakantie van dit leuke avontuur van deze bijzondere familie zullen genieten", laat de producent weten.



Speurtocht

De Expeditie van Familie Vos gaat over de 11-jarige jongen Teun die tijdens een winterse vakantie in de Efteling ontdekt dat zijn pas overleden opa een speurtocht voor hem heeft uitgezet in het attractiepark.



De film, met onder meer Anna Drijver, Peter Faber en Edo Brunner, was in december wel kort in de bioscoop te zien onder het mom van een voorpremière.

