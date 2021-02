Duinrell

Foto's: zo ligt Duinrell erbij in de sneeuw

Wie nu een wandeling door Duinrell maakt, waant zich in een winterwonderland. Het Wassenaarse pretpark deelt sfeervolle sneeuwfoto's van verschillende attracties, het Tikibad en het vakantiepark.



Bekende attracties als Falcon, Dragonfly, Waterspin, Aqua Swing en Mad Mill zijn bedekt onder een laag sneeuw. De beelden tonen ook dat de enorme waterbak van waterbaan Splash leeg is, in afwachting van het zomerseizoen.





ZIE OOK: Directeur Duinrell droomt van unieke en spectaculaire achtbaan in de duinen



Duinrell-directeur Philip van Zuylen heeft bijzondere herinneringen aan sneeuw in het park, vertelde hij in 2019 in een aflevering van de Looopings Podcast. "Eén van de leukste herinneringen die ik heb is: als er sneeuw ligt, met de sleeën achter de auto door Duinrell. Dat zijn van die dingen, die blijven altijd bij je. Dat hebben wij met onze kinderen ook weer gedaan."



Slapen

Door het coronavirus blijven het Tikibad en het attractiepark tot en met 2 maart dicht. Overigens is Duinrell niet helemaal gesloten: blijven slapen in het vakantiepark kan tijdens de lockdown wel gewoon.





































ZIE OOK: Duinrell-vakanties kunnen doorgaan ondanks gesloten Tikibad en attracties