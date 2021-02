Walibi Holland

Luchtbeelden tonen besneeuwd Walibi Holland

Walibi Holland deelt bijzondere foto's van achtbanen in de sneeuw. Terwijl het pretpark een diepe winterslaap houdt, zijn rollercoasters als Lost Gravity, Untamed en Xpress: Platform 13 bedekt onder een laag witte vlokken.



Dankzij luchtbeelden, gemaakt met behulp van een drone, kunnen fans ervan meegenieten. Walibi ligt er in de wintermaanden steevast verlaten bij, ook buiten coronatijd. Het attractiepark is tussen eind oktober en begin april gesloten voor publiek.





ZIE OOK: Walibi moet achtbaanpilaren aanpassen vanwege nieuwe treinen



Bij reuzenrad La Grande Roue zijn enkele bakjes weggehaald zodat dat het rad niet gaat draaien. 's Winters worden de remmen uitgeschakeld om slijtage te voorkomen.



Condor

De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen gaan de komende tijd gewoon door. Walibi is van plan om de poorten over minder dan twee maanden te openen, op vrijdag 2 april. Belangrijkste verandering is de opknapbeurt van hangende achtbaan Condor en het bijbehorende themagebied Exotic.

























ZIE OOK: Opknapbeurt Walibi-restaurant wordt na zeven jaar overgedaan