Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Sneeuw in het Wilde Westen: Attractiepark Slagharen kleurt wit

Ook in het Wilde West kan het flink sneeuwen. De heftige sneeuwbuien die de afgelopen dagen over Nederland trokken, hebben Attractiepark Slagharen niet overslagen. Nieuwe foto's laten zien dat het Overijsselse westernpretpark wit is gekleurd.



In het sneeuwlandschap zijn attracties als lanceerachtbaan Gold Rush, 4D-bioscoop El Teatro, uitkijktoren Sky Tower, klimparcours Black Hill Ranger Path, kabelbaan Cable Car en schommelschip The Pirate te herkennen.





ZIE OOK: Alleen vakantiepark openen heeft geen zin, zegt directeur Slagharen



Slagharen is in deze tijd van het jaar nagenoeg verlaten. Men bereidt zich voor op de start van het zomerseizoen. Het is de bedoeling om weer open te gaan op vrijdag 26 maart. Of die datum gehaald kan worden, hangt af van de coronaregels.





































ZIE OOK: Directeur Slagharen optimistisch het nieuwe jaar in ondanks laag bezoekersaantal in 2020