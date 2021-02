Energylandia

Energylandia deelt onride-video van spectaculaire nieuwe lanceerachtbaan

Het Poolse pretpark Energylandia maakt fans alvast enthousiast voor de sensationele lanceerachtbaan Abyssus, die later dit jaar opengaat. Op de Facebook-pagina van het attractiepark verscheen vandaag een indrukwekkende onride-video van de 38 meter hoge rollercoaster.



De groene omgeving verraadt dat de beelden eerder zijn opgenomen. Abyssus werd in augustus vorig jaar al getest. De opening moest uitgesteld worden door het coronavirus.





ZIE OOK: Video: nieuwe lanceerachtbaan Energylandia maakt testritten



Het gaat om een 1316 meter lange achtbaan van het type shockwave, ontworpen en gefabriceerd door de Nederlandse firma Vekoma. De double-launch coaster - met vier inversies - gaat 100 kilometer per uur.



Boomerang coaster

Abyssus wordt onderdeel van het nieuwe themadeel Aqualantis, ontworpen door het Nederlandse bedrijf Jora Vision. In het mythische gebied komen ook onder meer een disk'o coaster, een boottocht en een 24 meter hoge boomerang coaster met de naam Light Explorer te liggen.



Met de komst van Abyssus en Light Explorer telt Energylandia in totaal zeventien achtbanen. Geen enkel ander pretpark in Europa heeft zo veel coasters. Achtbaan nummer achttien is al in aanbouw: een mijntrein die waarschijnlijk in 2022 af moet zijn.

ZIE OOK: Energylandia stelt opening van spectaculaire nieuwe achtbaan uit tot 2021