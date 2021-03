Bakken

Video: twee nieuwe attracties in Deens pretpark

Het Deense pretpark Bakken, gelegen bij hoofdstad Kopenhagen, is het seizoen begonnen met twee nieuwe attracties. Dat zijn de thrillride Græshoppen ('Sprinkhaan') en de familieattractie Tidsmaskinen ('Tijdmachine').



Græshoppen is afkomstig uit Nederland. Het gaat om een attractie van het type move-it 24, gebouwd door de firma KMG. Bezoekers nemen plaats in een gondel die kan ronddraaien, hangend aan een arm die omhoog getild wordt. Het platform met daarop de arm draait ook rond.

Tidsmaskinen komt uit de fabriek van het Italiaanse bedrijf Zamperla. De machine bestaat uit vier armen met aan de uiteindes een gondel, die rakelings langs elkaar heen bewegen. Het attractietype wordt nebulaz genoemd. Een soortgelijke attractie opende vorig jaar in Walibi Rhône-Alpes in Frankrijk.



Afgerekend

Voor de attracties in Bakken moet apart betaald worden. Een ritje in Græshoppen kost 40 Deense kroon, zo'n 5,40 euro. Voor Tidsmaskinen moet 35 Deense kroon afgerekend worden, ongeveer 4,70 euro.