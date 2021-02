Attractiepark Toverland

Foto's: dikke laag sneeuw in gesloten Toverland

Benieuwd hoe Toverland erbij ligt in de sneeuw? Het Noord-Limburgse attractiepark mag door de coronamaatregelen geen bezoekers ontvangen. Dankzij nieuwe foto's kunnen fans wel wat virtuele sneeuwpret beleven.



Winterse plaatjes brengen de dikke laag sneeuw in de themagebieden Port Laguna, Ithaka en Avalon in beeld. Aan het dak van bobsleebaan Maximus' Blitz Bahn hangen ijspegels.





In Toverland was het zondagmiddag -3 graden. Voor maandag worden opnieuw sneeuwbuien voorspeld. De rest van de week blijft de temperatuur waarschijnlijk onder het vriespunt.



3 maart

Het pretpark verwacht op woensdag 3 maart weer open te kunnen. Tot die tijd kunnen buurtbewoners terecht bij een speciale Toverland-foodtruck, geopend op vrijdagen, zaterdagen en zondagen. Vandaag bleef de truck echter dicht vanwege het weer.

























