Toverland houdt foodtruck dicht vanwege sneeuwoverlast

Wie van plan was om vandaag een hapje of een drankje te nuttigen bij Toverland na een sneeuwwandeling, komt bedrogen uit. Vanwege de heftige sneeuwval heeft het Limburgse pretpark besloten om de zogeheten ToverTruck de hele dag dicht te houden.



Bij de foodtruck zijn normaal gesproken onder andere hamburgers en broodjes worst verkrijgbaar. "In verband met de weersomstandigheden blijft de ToverTruck op zondag 7 februari 2021 gesloten", valt te lezen op de website van Toverland. "Bij voorbaat dank voor je begrip."





Weerinstituut KNMI heeft vandaag voor het hele land code rood afgegeven. De sneeuw gaat gepaard met stevige wind en een snijdende kou. Voor het eerst in tien jaar is er officieel sprake van een sneeuwstorm. Nederlanders worden opgeroepen om zo veel mogelijk thuis te blijven.

