Plopsaland De Panne

Belgische badplaats op de schop: nieuwe spanningskabel nodig voor Plopsaland-achtbaan

Voor de nieuwe rollercoaster van Plopsaland De Panne zijn ingrijpende werkzaamheden nodig. Om de spectaculaire lanceerachtbaan van stroom te voorzien, moet in de Vlaamse badplaats De Panne een 2,2 kilometer lange middenspanningskabel aangelegd worden.



Die loopt van een centrale schakelpost tot aan het bekende attractiepark. "Tegelijk zorgen we ook voor de nodige elektrische voedingskabels voor de toekomstige Plopsa-camping", zegt bouwcoördinator Nico Vanderhaeghe van netbeheerder Fluvius.





In dezelfde sleuf worden direct twee nieuwe waterleidingen aangelegd. De leidingen lopen onder een rijbaan, een kruispunt en een beek door. In totaal neemt de klus negen weken in beslag. "Op die manier kan de nieuwe attractie tijdig beginnen proefdraaien", laat Fluvius weten.



Tomorrowland

Plopsaland hoest 300.000 euro op voor de aanpassingen. Het park opent dit jaar een sensationele spinning coaster met twee lanceringen en vijf inversies. De 35 meter hoge attractie gaat The Ride to Happiness by Tomorrowland heten.





