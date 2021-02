Nieuws

Minister verdedigt sluiting pretparken: 'Dicht op elkaar schreeuwen en gillen'

De Belgische minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid vindt het goed te verdedigen dat dierenparken binnenkort wel open mogen, maar attractieparken niet. Dierentuinen in België hebben toestemming gekregen om vanaf zaterdag 13 februari weer bezoekers te ontvangen. Musea zijn al open. Een logische keuze, denkt minister Frank Vandenbroucke.



"Wat is een pretpark?", vraagt de politicus zich af. "Dat is dicht op elkaar gepakt, roepen, schreeuwen, gillen. Dat is iets wat het virus toch nog liever heeft dan mensen die rustig in de openlucht in een dierentuin rondwandelen. Dat onderscheid speelt."





ZIE OOK: Belgische pretparken beraden zich op juridische stappen: 'Waarom mogen dierenparken en musea wel open?'



Branchevereniging Belgoparks beraadt zich onder leiding van de Plopsa Group op juridische stappen. Vandenbroucke snapt dat sentiment, zegt hij in een interview bij VTM Nieuws. "Als je versoepelt, dan zul je altijd veel meer mensen ongelukkig maken dan gelukkig. Dat zien we hier ook."



Buitengewoon leuk

De minister is zelf een Plopsa-fan. "Ik ken Plopsaland heel goed want ik heb ook een abonnement gehad", vertelt hij. "Ik ben daar heel veel geweest met mijn kleinkinderen. Dat is buitengewoon leuk. Ik vind het fantastisch, ik heb ermee te doen. Maar ook voor die mensen is het belangrijk dat we niet binnen een paar weken weer in een lockdown zitten."



Te grote versoepelingen zijn gevaarlijk, waarschuwt Vandenbroucke. "Je moet dat in hele voorzichtige, kleine stappen doen. Je neemt een bepaalde, kleine groep en je wacht nog even met de rest. Dat is in het belang van iedereen. Want we zouden toch niet willen dat we een grote versoepeling doen en drie weken later: lockdown, alles weer dicht."



Jammer

Daar legt Belgoparks, waar naast Plopsa ook Walibi Belgium, Bobbejaanland, Pairi Daiza, Bellewaerde, Boudewijn Seapark en Sea Life Blankenberge bij aangesloten zijn, zich niet bij neer. "Wij gaan stappen ondernemen, we overwegen sterk om naar de Raad van State te gaan", bevestigt Bellewaerde-directeur Stefaan Lemey. "Het is jammer dat het op die manier moet gebeuren."

ZIE OOK: Studio 100-directeur vermoedt dat dierentuinbaas heropening heeft 'doorgedrukt'