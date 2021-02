Mena Zoo

Tijger bijt verzorger dood in dierentuin Oekraïne

In een Oekraïense dierentuin is een verzorger gedood door een tijger. De 47-jarige medewerker werd in zijn nek gebeten toen hij de tijgers wilde voeren. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen.



Het tragische incident vond donderdagmiddag plaats in Mena Zoo, in het noorden van Oekraïne. Volgens de directie heeft het slachtoffer de veiligheidsregels niet gevolgd door alleen het hok binnen te stappen.





ZIE OOK: Leeuwenverblijf in Limburgs dierenpark gesaboteerd: 'Bizar incident'



Het tijgerverblijf bestaat uit drie verschillende delen met scheidingswanden ertussen. Waarschijnlijk is de man vergeten om een poort te sluiten. Hij werkte al sinds 2009 in het park, weten regionale media.

ZIE OOK: Tijger doodt verzorgster in Zwitserse dierentuin