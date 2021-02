Pairi Daiza

Foto's: Pairi Daiza opent splinternieuwe pinguïngrot

In Pairi Daiza, de grootste dierentuin van de Benelux, is sinds afgelopen weekend een nieuwe verblijf te vinden. Het Belgische dierenpark presenteert dit seizoen een splinternieuwe pinguïngrot. Die is voorlopig echter niet voor alle bezoekers toegankelijk.



Wie de pinguïns wil bekijken, moeten overnachten in een hotelkamer of vakantiehuisje. Daar wordt streng op gecontroleerd: medewerkers laten alleen personen door die een speciaal bandje dragen. Dagbezoekers worden teruggestuurd.

De grot met ezelspinguïns bevindt zich in het themagebied The Land of the Cold. Waarschijnlijk wordt later nog een andere pinguïnsoort toegevoegd. Komend voorjaar moet een restaurant opengaan waar bezoekers kunnen dineren met zicht op de dieren.



Walrussen

Er zijn ook vier nieuwe hotelkamers die grenzen aan het pinguïnverblijf. Gasten kunnen kiezen voor onderwaterzicht of een zicht van bovenaf. Vorig jaar nam Pairi Daiza al accommodaties in gebruik die uitkijken op onder meer tijgers, ijsberen, walrussen en zeeleeuwen.



Wie blijft slapen in een zogeheten Penguin House moet rekening houden met het dag-nachtritme van de pinguïns. De verlichting in de kamer kan 's avonds niet volledig ingeschakeld worden als de gordijnen open zijn.