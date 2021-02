Nieuws

Belgische pretparken beraden zich op juridische stappen: 'Waarom mogen dierenparken en musea wel open?'

De pretparken in België vinden het onbegrijpelijk dat dierentuinen en musea wel open mogen, maar attractieparken niet. Branchevereniging Belgoparks beraadt zich op juridische stappen, vertelt Plopsa-directeur Steve Van den Kerkhof aan Looopings.



Bij Belgoparks zijn Walibi Belgium, Bobbejaanland, Plopsaland De Panne, Plopsa Indoor Hasselt, Plopsa Coo, Pairi Daiza, Bellewaerde, Boudewijn Seapark en Sea Life Blankenberge aangesloten. "We bereiden ons voor op een gang naar de Raad van State", zegt Van den Kerkhof.





"We vinden het heel onlogisch dat dierenparken en allerlei binnenattracties wel open mogen." Als voorbeeld noemt de Plopsa-baas binnenactiviteiten als Technopolis in Mechelen, expositie Real Bodies in het Antwerps Sportpaleis en tentoonstelling Expo Dino World in Brussels Expo.



Advocaat

Die zijn gewoon geopend. Op 13 februari komen daar de dierentuinen bij. "Waarom dan bijvoorbeeld Sea Life niet? Of de Plopsa-parken in de openlucht? Wij willen gelijkwaardig behandeld worden. Pretparken kunnen perfect open, met inachtneming van de coronamaatregelen."



De brancheorganisatie heeft momenteel contact met een advocaat. Van den Kerkhof: "We willen dinsdag de definitieve beslissing nemen over een eventuele rechtsgang. De situatie is immers zeer penibel, de verliezen lopen in de tientallen miljoenen."

