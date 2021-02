Walibi Belgium

Oeps: ketting van nieuwe achtbaan Walibi Belgium raakt los

Bij het testen van de nieuwe achtbaan Kondaa in Walibi Belgium is een probleem opgetreden. Dat bevestigt een woordvoerder van het Belgische pretpark aan Looopings. Door nog onbekende oorzaak raakte de ketting los.



"Er was een technisch incident tijdens één van de proefrondes", zegt de voorlichter. "De ketting is van de geleiderail geraakt. De reden hiervoor wordt momenteel onderzocht."





Voorlopig vinden om die reden geen testritten meer plaats. Facebook-pagina Themepark Magic wist een foto te bemachtigen van de loshangende ketting.



Opening

Kondaa werd gebouwd door de gerenommeerde fabrikant Intamin. Met een hoogte van 50 meter en een topsnelheid tussen 113 en 115 kilometer per uur is het de hoogste én snelste achtbaan van de Benelux. Komend voorjaar moet de opening plaatsvinden.

