Efteling

Unieke beelden uit 1952: zo werd het Efteling-Sprookjesbos gebouwd

Een bijzondere historische video brengt de bouw van het Sprookjesbos in de Efteling in beeld. Het nooit eerder vertoonde filmpje laat uitgebreid zien hoe verschillende iconische sprookjestaferelen begin jaren vijftig tot leven kwamen.



Het Sprookjesbos opende in 1952 met tien sprookjes. De ruim zeven minuten durende video, afkomstig uit het archief van Foto Korthout, werd op YouTube gezet door Heemkundekring de Ketsheuvel.





ZIE OOK: Oude ontwerpen opgedoken van groot Efteling-zwemparadijs



Te zien is bijvoorbeeld hoe bouwvakkers het bekende Herautenplein aanleggen en het kasteel van Doornroosje en De Sprekende Papegaai in elkaar zetten. Andere unieke beelden tonen beeldhouwers aan het werk bij het lijf van Langnek.



Draak

Ook het inmiddels gesloopte huisje van Vrouw Holle komt voorbij, net als de huidige plek van Draak Lichtgeraakt. Destijds was daar De Chinese Nachtegaal te vinden.



Het Sprookjesbos opende op 31 mei 1952. In het eerste jaar passeerden 222.941 bezoekers de poort. Zij betaalden omgerekend 0,36 euro voor een toegangskaartje.

ZIE OOK: Video: Efteling zit zonder bezoekers, dus Holle Bolle Gijs moet bijgevoerd worden