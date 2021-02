Erlebnispark Tripsdrill

Duits pretpark knipoogt naar concurrent Europa-Park in Instagram-bericht

Het Duitse pretpark Tripsdrill drijft de spot met concurrent Europa-Park. In een Instagram-bericht complimenteert Tripsdrill het grootste attractiepark van Duitsland met een nieuwsbrief naar aanleiding van Valentijnsdag. Die kreeg de titel "Hals über Kopf verliebt!".



Er staat een foto bij van Europa-Park-achtbaan Blue Fire. Tripsdrill heeft sinds vorig jaar een achtbaan met de naam Hals-über-Kopf. Het park kon het dan ook niet laten om een plaagstootje uit te delen naar aanleiding van de mail.





"Dankjewel Europa-Park, we zijn heel blij dat jullie ook zo gek zijn op Hals-über-Kopf!", staat in de Instagram-post. "We zijn er echt mee in de wolken. Alleen jammer dat jullie per ongeluk een foto van Blue Fire hebben gebruikt, maar dat kan gebeuren..."



Hals-über-Kopf is een 30 meter hoge suspended thrill coaster van de Nederlandse fabrikant Vekoma, met vier inversies en een topsnelheid van 80 kilometer per uur. De opening vond in juni 2020 plaats. Dit jaar wordt het stationsgebouw gedecoreerd.



Wanneer de Duitse attractieparken weer open mogen, is nog niet duidelijk. Tripsdrill hoopt op goed nieuws, ook voor Europa-Park. "We houden onze vingers gekruist dat we binnenkort allemaal op volle snelheid aan het nieuwe seizoen kunnen beginnen. Collegiale groeten en blijf gezond!"

