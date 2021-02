Bobbejaanland

Bobbejaanland knapt themagebied op: eerste ontwerp

Bobbejaanland vernieuwt deze winter het overdekte parkdeel Banana Bos. Er wordt een nieuwe ingang gerealiseerd in de stijl van themagebied Adventure Valley, met veel hout, exotische decoraties en tropische planten. Vandaag toont het Vlaamse pretpark alvast een ontwerp.



Banana Bos is de nieuwe benaming van Hall 2000. In het complex zijn interactieve waterbaan Banana Battle, eetgelegenheid Mc Monkey, achtbaan Revolution en virtualreality-variant Mount Mara te vinden.





De entreepoort bevat verwijzingen naar de aanwezige attracties en het horecapunt. Rollercoaster Revolution wordt bijvoorbeeld uitgebeeld in de vorm van een klok, die ook voorkomt in de attractie. Voor het project wordt samengewerkt met ontwerp- en decoratiebedrijf Kabuki.



Headsets

Hall 2000 ontstond in 1989, tegelijk met de opening van Revolution. In 2008 kwam daar Banana Battle bij. Sinds 2016 is Revolution ook te beleven met VR-headsets. Vorig jaar waren die niet beschikbaar vanwege de coronapandemie.





