Artis

Frans dierenpark krabbelt terug: afscheid Artis-leeuwen gaat niet door

De leeuwen van Artis gaan voorlopig niet weg. Eigenlijk was het de bedoeling om de dieren deze maand te verplaatsen naar Zoo de La Palmyre, een dierentuin in West-Frankrijk. Het Franse park houdt zich echter niet aan de gemaakte afspraak.



Bij nader inzien wil de directie van het Franse dierenpark de leeuwen toch niet overnemen, meldt Artis in een persbericht. Directeur Rembrandt Sutorius noemt de plotselinge ommezwaai "ontzettend jammer".





"We hadden de verhuizing zorgvuldig voorbereid in de absolute overtuiging dat we een goede plek voor onze leeuwen hadden gevonden. Helaas blijkt het verblijf, ondanks eerdere informatie en afspraken, niet beschikbaar. We moeten ons nu opnieuw op de toekomst van de leeuwen beraden."



Juridische stappen

Zoo de La Palmyre heeft excuses aangeboden voor de gang van zaken. Hoewel Artis naar eigen zeggen "verbijsterd" is, worden verder geen juridische stappen ondernomen. "Het is niet in het belang van onze leeuwen om dit besluit op welke manier dan ook aan te vechten."



De drie Artis-leeuwen blijven tot nader order op hun plek. De Amsterdamse dierentuin zocht eigenlijk een nieuwe locatie voor de dieren omdat het huidige leeuwenverblijf te krap is. Er lagen plannen op tafel voor een nieuw verblijf van 4 miljoen euro, maar daarvoor is in coronatijd geen geld.



Schrik

Het is nog te vroeg om te speculeren over wat er in de nabije toekomst met de leeuwen gaat gebeuren. Directeur Sutorius: "We zijn nog niet eens van de schrik bekomen. Feit blijft dat onze financiële situatie onverminderd zorgelijk is."

