Efteling

Gewaagde keuze: Escher-achtige vloerbedekking in Efteling Hotel

De gangen van het Efteling Hotel krijgen een opvallend uiterlijk. Op dit moment worden 102 kamers in hotel vernieuwd. Tegelijkertijd neemt men het interieur van het trappenhuis, de gangen en de liften onder handen. Er komt nieuwe vloerbedekking met een gewaagd ontwerp.



Daarbij liet de Efteling zich inspireren door de beroemde Nederlandse kunstenaar Maurits Cornelis Escher, die bekend staat om onmogelijke constructies en in elkaar passende patronen. De vloerbedekking bestaat uit donkerblauwe kubussen met trappen, raampjes en Efteling-E's.





ZIE OOK: Hotelgasten Efteling kunnen kamer straks openen met telefoon



Dat zorgt voor een hypnotiserend geheel. De Efteling realiseert zich dat het niet gaat om een alledaags design. "Als je alleen kijkt naar de impressie, dan is het best een gedurfd ontwerp", vertelt teamleider Sven Olree in een interview. "Gelukkig konden we bij de leverancier een proefopstelling van een gang laten maken."



Heel passend

Zo ontstond een volledig nagebouwde gang met de print en de kleuren van de nieuwe vloerbedekking, in combinatie met blauwe wanden en plafonds. Olree: "En toen ervoeren we het gedurfde ontwerp ineens heel passend. Unaniem voelden we de rust die de donkerblauwe kleur uitstraalt. Fijn om zo je dag Efteling te starten of juist te eindigen."



Op social media reageren Efteling-fans minder enthousiast. "Vloer geeft mij persoonlijk hoofdpijn", is een exemplarische Twitter-reactie. Een ander noemt het design "druk en psychedelisch". Boukje Koop: "Ik vind het ook niet heel rustgevend, hoe blauw het ook is."



Creepy

"Het straalt meer iets creepy uit dan een gezellig familiehotel", meldt Ramon Heeren. "Ik vind die vloer echt totaal niet Eftelings", schrijft Mathijs de Haas. "Is dit in het Escher-museum?", wil Arjen Boerman weten. "Rust is nu niet direct het woord dat ik eraan zou verbinden", aldus Corneel Vanfleteren.



Nik Pelgrim was van plan om komende zomer te blijven slapen in het Efteling Hotel, maar na het zien van de vloerbedekking heeft hij zijn twijfels. Sid van der Linden associeert het ontwerp met een horrorfilm. "In onze The Shining-suites komt u helemaal tot rust", grapt hij.





ZIE OOK: Meubilair uit Efteling Hotel staat te koop