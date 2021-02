Efteling

Video: Efteling zit zonder bezoekers, dus Holle Bolle Gijs moet bijgevoerd worden

Efteling-bewoner Holle Bolle Gijs heeft het zwaar. Nu het attractiepark noodgedwongen gesloten is, zijn er ook geen bezoekers om de veelvraat van papiertjes te voorzien. Medewerkers van de Efteling zien zich daarom genoodzaakt om de papiervreter bij te voeren.



Dat is te zien in een ludieke YouTube-video. Verder wordt in beeld gebracht hoe een personeelslid een Muzikale Paddenstoel in het Sprookjesbos inspecteert en hoe een medewerker de mijnschacht van Baron 1898 in duikt om goud te verzamelen.





Ook Symbolica-lakei O.J. Punctuel laat van zich horen. Hij schalt door een lege Efteling dat iedereen zich aan de regels moet houden. Het filmpje eindigt met de boodschap "We missen je in de Wereld vol Wonderen". Het sprookjespark blijft zeker tot en met dinsdag 2 maart gesloten.

