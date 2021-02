Koninklijke Burgers' Zoo

Dierverzorgers vertellen over hun werk in nieuwe podcast Burgers' Zoo

Burgers' Zoo heeft vanaf vandaag een eigen podcastserie. Daarin komen verschillende medewerkers van de Arnhemse dierentuin aan het woord. De eerste reeks bestaat uit negen afleveringen, waarvan er nu twee online staan. Ze zijn te beluisteren via Spotify en andere podcast-apps.



Voor het project werkt Burgers' Zoo samen met presentatrice Angelique Krüger en programmamaker Olga Tops. Zij spraken met dierenverzorgers, een dierenarts en directeur Alex van Hooff over hun werkzaamheden, passies en drijfveren.





"Op ontwapenende wijze weten Krüger en Tops door te dringen tot de kern van ons familiebedrijf", laat het park weten. "Ze kijken daarbij letterlijk en figuurlijk overal achter de schermen en weten op treffende wijze hun persoonlijke verwondering en bewondering in directe vragen aan de hoofdrolspelers te formuleren."



Kleurrijk

Men belooft "verrassende verhalen en kleurrijke anekdotes". De serie wordt Aan het werk bij Burgers' Zoo genoemd. Presentatrice Krüger is bekend van Omroep Gelderland. Nieuwe afleveringen verschijnen steeds op donderdagen.

