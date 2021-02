Nieuws

Belgische dierentuinen mogen volgende week weer open

De dierentuinen in België hebben vandaag goed nieuws gekregen. Dierenparken als ZOO Antwerpen, ZOO Planckendael en Pairi Daiza mogen vanaf zaterdag 13 februari weer bezoekers ontvangen.



Dat heeft het Overlegcomité met daarin de verschillende Belgische regeringen besloten. Het gaat daarbij alleen om buitengebieden. Musea waren al toegankelijk. Campings en vakantieparken gaan op maandag 8 februari weer open.





En de pretparken dan? "Ik denk dat het belangrijk is dat die ook snel opengaan, zoals zo veel zaken die perspectief vragen", reageert Hilde Crevits, de Vlaamse minister van Werk en Economie, op tv-zender VTM. "Maar het probleem is dat je dan dichter contact hebt met elkaar dan als je wandelt in een dierenpark buiten."



Verlengd

Attractieparken moeten dus nog geduld hebben. De meeste coronamaatregelen in België zijn verlengd tot 1 april. Op 26 februari komt het Overlegcomité opnieuw bij elkaar om te bekijken welke verdere versoepelingen er mogelijk zijn.

