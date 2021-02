Attractiepark Toverland

Toverland-personeel tijdelijk aan de slag voor Tommy Hilfiger en Calvin Klein

Tientallen medewerkers van Toverland krijgen tijdelijk een andere baan. Omdat het Limburgse attractiepark voorlopig gesloten is, worden personeelsleden aan het werk gezet bij PVH Europe. Dat is de eigenaar van merken als Tommy Hilfiger en Calvin Klein.



Vanuit locaties in Venlo en Roosendaal worden dagelijks producten gedistribueerd naar Europese winkels en consumenten. Dertig Toverland-werknemers gaan daarbij helpen. Zij zijn op die manier voorlopig verzekerd van werk en van inkomen.





"Vanwege de explosieve stijging van onze online bestellingen kunnen wij de extra handen heel goed gebruiken", zegt logistiek- en opslagmanager Jac Wanten van PVH Europe. "Wij helpen Toverland en haar medewerkers graag om de coronatijd te overbruggen."



Uitdagende tijd

Uitzendbureau Adecco bemiddelde tussen Toverland en PVH. "Het is geweldig dat deze bedrijven vanuit dezelfde regio elkaar in deze uitdagende tijd kunnen helpen", zegt een woordvoerster van Adecco.



De samenwerking loopt in principe tot 1 april. Mocht Toverland eerder opengaan, dan zijn er mogelijkheden om het personeel eerder terug te halen. Verder worden nu zeven medewerkers ingezet bij zorginstellingen Stichting Dichterbij en De Zorggroep.

