Fantasiana Erlebnispark Straßwalchen

Oostenrijks pretpark bouwt familieachtbaan met vijf lanceringen

Een pretpark in Oostenrijk werkt aan een bijzondere nieuwe rollercoaster. Fantasiana Erlebnispark Straßwalchen opent dit jaar een familieachtbaan met maar liefst vijf lanceringen. De attractie wordt gebouwd door het Duitse bedrijf ART Engineering, in samenwerking met fabrikant Mack Rides.



Mack Rides produceerde de rail in opdracht van ART Engineering. De multi-launch coaster wordt ongeveer 500 meter lang, met een topsnelheid van zo'n 60 kilometer per uur. Fansite Airtimers.com mocht deze maand alvast een kijkje nemen op de bouwplaats.





Het project kreeg de werktitel Merlin. Fantasiana koos bewust voor een achtbaan die geschikt is voor een jonge doelgroep: kinderen vanaf 90 centimeter mogen een ritje maken.



Soundtrack

Het park zet geen kale achtbaan neer: men belooft een uitgebreid achtergrondverhaal, decoraties, speciale effecten en een soundtrack van componist IMAscore. Fantasiana wil het seizoen starten op zaterdag 27 maart.





