Efteling

Hotelgasten Efteling kunnen kamer straks openen met telefoon

Wie blijft slapen in het Efteling Hotel, heeft voor het openen van een hotelkamer straks geen pasje meer nodig. De Efteling ontwikkelt een techniek waarbij hotelgasten toegang tot hun kamer kunnen krijgen met behulp van hun telefoon. Dat vertelt teamleider Sven Olree in een interview.



Het Efteling Hotel ondergaat momenteel een ingrijpende verbouwing, waarbij 98 Comfortkamers en vier Junior Suites voorzien worden van een nieuw interieur. Bovendien komen er twee nieuwe Comfortkamers bij. De werkzaamheden duren ongeveer twee maanden.





ZIE OOK: Meubilair uit Efteling Hotel staat te koop



"Zo'n verbouwing is ook een goed moment om groot onderhoud te laten plaatsvinden", zegt Olree. "Eventuele werkzaamheden waar gasten normaliter hinder van ondervinden, wil je hiermee voor de rest van het jaar voorkomen."



Digitaal systeem

Daarbij wordt gekeken naar technische verbeteringen en aanpassingen om het comfort te vergroten. "Zo is er een digitaal systeem ontwikkeld, waarbij gasten zo veel mogelijk zelf via de Efteling-app kunnen regelen", weet Olree. "Straks kun je met je telefoon de kamerdeur openen. Onze gast hoeft dus niet meer op zoek naar een keycard."



Naast de kamers knapt de Efteling ook het trappenhuis, de gangen en de liften op. "Om te zorgen voor één geheel met de kamers", aldus de teamleider. Vooralsnog staat de heropening gepland voor maandag 8 maart.

ZIE OOK: Efteling onthult nieuw uiterlijk van 98 hotelkamers