Dolfinarium

Dolfinarium Harderwijk wordt vaccinatielocatie

Het Dolfinarium in Harderwijk krijgt dit jaar een dubbele functie. De trekpleister wordt de komende maanden ook gebruikt als vaccinatielocatie. Daarvoor werkt het dierenpark samen met GGD Noord- en Oost-Gelderland.



Buurtbewoners kunnen er terecht voor een vaccin tegen het coronavirus. Het vaccineren vindt plaats in de AvondUur, een grote zaal aan de rand van het park. "Ons evenementencentrum stond vanwege corona natuurlijk toch leeg", vertelt parkmanager Alex Tiebot in gesprek met Looopings.





De eerste prikken worden morgen al gezet. "Er komt een aparte in- en uitgang, zodat dagbezoekers en GGD-gasten niet door elkaar lopen", legt de manager uit.



September

De vaccinatielocatie blijft naar verwachting tot en met september actief. Wanneer de rest van het Dolfinarium weer open mag voor publiek, hangt af van de landelijke coronaregels.

