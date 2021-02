Attractiepark Toverland

Toverland opent populaire foodtruck voortaan ook op vrijdagen

De openingstijden van de nieuwe Toverland-foodtruck worden verruimd. Sinds afgelopen weekend is bij het Limburgse pretpark een eetkraam te vinden waar onder meer hamburgers en friet verkocht worden. Eigenlijk zou de zogeheten ToverTruck alleen geopend zijn in vakanties en op zaterdagen en zondagen.



Wegens het grote succes van het eerste weekend gaat de foodtruck voortaan ook open op alle vrijdagen, van 10.00 tot 17.00 uur. Dat heeft Toverland vandaag bekendgemaakt. Vanwege de enorme toestroom moesten bezoekers zondag een uur op hun eten wachten.





ZIE OOK: Foodtruck Toverland blijkt schot in de roos: lange rij ondanks de kou



Nu duidelijk is dat het attractiepark nog de hele maand dicht moet blijven, staat ook vast dat de ToverTruck geopend zal zijn tijdens de carnavalsvakantie. Die duurt van 13 tot en met 21 februari.



Donuts

De truck is bedoeld voor buurtbewoners die in de omgeving een boswandeling willen maken. Er staan onder meer suikerwafels, donuts en curryworsten op het menu.

ZIE OOK: Nederlandse pretparken en dierentuinen blijven dicht in voorjaarsvakantie