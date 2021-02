Efteling

Efteling-medewerkers gaan nu ook aan de slag als verkeersregelaars

De Efteling blijft naar manieren zoeken om personeel aan het werk te houden nu het attractiepark al weken gesloten is. Na een overeenkomst met een zorgorganisatie wordt nu ook samengewerkt met de firma JDA Verkeer en Veiligheid. Het bedrijf regelt verkeersregelaars voor wegwerkzaamheden en calamiteiten.



Normaal gesproken springen de verkeersregelaars van JDA bij op drukke momenten in de Efteling. "Vanaf maandag 1 februari zijn de rollen even omgedraaid", meldt het bedrijf op LinkedIn. "Zij komen nu tijdelijk ons team versterken op de openbare weg."





Het gaat om acht medewerkers van de hoofdentree. "Sinds de lockdown blijft het parkeerterrein van de Efteling angstvallig leeg", weet JDA. "De wegwerkzaamheden in het land gaan daarentegen onverminderd door. Het is dus voor beide partijen heel fijn dat we ook in deze tijd er voor elkaar mogen zijn."



Crisissituatie

De Efteling is blij met de samenwerking, laat een woordvoerder aan Looopings weten. "Zo kunnen we als Efteling niet alleen een steentje bijdragen daar waar dat nodig is, maar het maakt het ook voor ons mogelijk om langer en zoveel mogelijk medewerkers aan boord te houden in deze crisissituatie."



De voorlichter benadrukt dat de detachering tijdelijk is. "Het is uiteraard flexibel, zodat men als het nodig is ook snel weer aan de gang kan in de Efteling." Het sprookjespark was van plan om op 10 februari open te gaan, maar dat laten de coronaregels hoogstwaarschijnlijk niet toe.

