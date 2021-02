Nieuws

Nederlandse pretparken en dierentuinen blijven dicht in voorjaarsvakantie

Er is nog geen licht aan het eind van de tunnel voor de Nederlandse pretparken en dierentuinen. Nu de landelijke lockdown verlengd wordt tot en met dinsdag 2 maart, moeten alle attractie- en dierenparken nog minimaal een maand gesloten blijven.



Dat heeft demissionair premier Mark Rutte vanavond bekendgemaakt tijdens een persconferentie. Een bezoekje aan een pretpark of dierentuin zit er in de voorjaarsvakantie dus niet in. Die duurt in Zuid-Nederland van 13 tot en met 21 februari en in Midden- en Noord-Nederland van 20 tot en met 28 februari.





De start van het zogenoemde Pre-season in Toverland, als het volledige attractiepark alvast opengaat vóór de officiële seizoensstart, wordt daarom uitgesteld naar zaterdag 6 maart.



Evenement

Lichtfestival China Light in Ouwehands Dierenpark staat nu op de planning voor alle donderdagen, vrijdagen, zaterdagen en zondagen tussen 4 en 27 maart. Het evenement zou eigenlijk tot en met 27 februari duren.



De Efteling sprak twee weken geleden nog de verwachting uit dat het park op 10 februari weer bezoekers kon ontvangen. Sindsdien accepteert men reserveringen voor de periode tot en met 28 maart. Alle reserveringen voor de eerste paar weken kunnen de prullenbak in.



Walibi

In parken als Walibi Holland, Avonturenpark Hellendoorn, Attractiepark Slagharen en Apenheul barst het seizoen traditiegetrouw eind maart of begin april los. Het wordt spannend of dat door kan gaan. Op dinsdag 23 februari wordt bekend of er in maart versoepelingen mogelijk zijn.

