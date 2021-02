Efteling

Efteling zet nieuwe attractie Nest op parkplattegrond

De parkplattegrond van de Efteling is aangepast. Op een nieuwe versie van de zomerplattegrond, die vanaf vandaag beschikbaar is in de officiële Efteling-app, prijkt de nieuwe attractie Nest. Het speelgebied werd ingetekend tussen De Vliegende Hollander en de Game Gallery.



Tegelijkertijd is bootjesmolen Polka Marina volledig verwijderd van de tekening. Twee bloemenperkjes naast de molen zijn blijven staan. De familieattractie werd onlangs afgebroken. Er komt bestrating voor in de plaats.





ZIE OOK: Luchtbeelden: Efteling-attractie Polka Marina is verdwenen



Nest wordt een speelbos van circa 1200 vierkante meter. De Efteling investeert 2 miljoen euro in het project, dat geschikt moet worden voor kinderen met een beperking. Er komt ook een eetgelegenheid in het gebied: 't Verwende Nest.









ZIE OOK: Efteling toont ontwerp voor nieuw eetkraampje 't Verwende Nest