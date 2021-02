Efteling

Te koop: decor van oude Efteling-show

Een stukje Efteling-historie staat te koop. Op social media biedt iemand het decor aan van een oude Efteling-voorstelling. Het gaat om decorstukken van de Fata Morgana Acrobatic Stunt Show uit begin jaren negentig. De productie heeft echter nooit in het attractiepark gedraaid.



De firma Lorenti Fun Promotions ontwikkelde de 25 minuten durende show in samenwerking met de Efteling om langs bijvoorbeeld winkelcentra te toeren. Daarbij werd gebruikgemaakt van een trailer die kon worden omgebouwd tot een Fata Morgana-decor met een fakir, een illusionist en danseressen.





Astrid van Tilborg heeft het decor tegenwoordig in haar bezit. Ze zoekt een nieuwe eigenaar. "Het zou toch leuk zijn als dit niet verloren gaat", schrijft ze op Facebook. "Wie maken we hier blij mee voor een schappelijke prijs?" Het oosterse paleis staat momenteel in delen in de Zuid-Hollandse plaats Oude-Tonge.

















