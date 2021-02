Parc Astérix

Parc Astérix euthanaseert dolfijn die verhuisd zou worden

Eén van de dolfijnen uit het Franse pretpark Parc Astérix is geëuthanaseerd. Vorige week werd bekend dat alle acht dolfijnen uit het attractiepark verplaatst zouden worden naar andere dierenparken, omdat men stopt met dolfijnenshows. Voor de 39-jarige tuimelaardolfijn Femke liep dat toch anders af.



Het dier kampte al geruime tijd met gezondheidskwalen. Ze was volgens Parc Astérix niet fit genoeg voor een verhuizing. Daarom is in samenspraak met de dierenarts besloten om de dolfijn in te laten slapen.





Eigenlijk zou Femke overgebracht worden naar een Frans dolfinarium. "We hadden alles in het werk gesteld om het vervoer zo goed mogelijk te laten verlopen, met minimale risico's", aldus Parc Astérix. De situatie van de dolfijn bleef echter verslechteren.



Interactie

Het dier had ademhalingsproblemen en er was nauwelijks meer interactie met de verzorgers en andere dolfijnen. "Helaas waren we uiteindelijk genoodzaakt om een trieste en zeer moeilijke beslissing te nemen, namelijk om haar uit haar lijden te verlossen." Gemiddeld worden vrouwelijke tuimelaars 57 jaar oud.



De overgebleven zeven dolfijnen zijn op 23, 30 en 31 januari verplaatst naar het Zweedse attractie- en dierenpark Kolmården, dierenpark Mundomar in de Spaanse badplaats Benidorm en aquarium L'Oceanogràfic in de Spaanse stad Valencia. Ze maken het volgens Parc Astérix goed.

