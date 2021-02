Disneyland Paris

Dit jaar geen dancefestival en Pride-feestavond in Disneyland Paris

Er komt dit jaar toch geen dancefestival in Disneyland Paris. Eigenlijk zou begin juli 2021 dancefeest Electroland plaatsvinden, met optredens van verschillende beroemde dj's. Vanwege de coronacrisis is besloten dat het evenement niet doorgaat, net als afgelopen zomer.



Hetzelfde geldt voor homo-evenement Magical Pride. De muzikale feestavond in het Disneyland Park stond op de planning voor zaterdag 12 juni. Electroland had op vrijdag 2, zaterdag 3 en zondag 4 juli moeten plaatsvinden.





In 2020 gingen moesten beide evenementen ook al geschrapt worden vanwege het coronavirus. Hoewel nog niet duidelijk is hoe de pandemie zich de komende maanden gaat ontwikkelen, neemt Disneyland Paris alvast het zekere voor het onzekere.



Artiesten

De ticketverkoop was nog niet gestart. Ook waren er nog geen artiesten aangekondigd. Magical Pride werd in 2019 voor het eerst gehouden. Electroland werd eerder georganiseerd in 2017, 2018 en 2019.





