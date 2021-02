Efteling

Efteling toont ontwerp voor nieuw eetkraampje 't Verwende Nest

De Efteling opent komende zomer een horecagelegenheid met de naam 't Verwende Nest. Het eetkraampje wordt onderdeel van speelbos Nest, dat momenteel in aanbouw is. Het attractiepark koos voor een merkwaardige stijl, met een indianentent, veel touwen en houten palen.



Verder prijken op een nieuw ontwerp potjes met lepels en een interactieve waaier, die met de hand te bedienen is. Het menu staat op een stuk zeil dat met touwen aan stokken vastgemaakt is. Hoofdontwerper van het project is Robert-Jaap Jansen, die eerder verantwoordelijk was voor Max & Moritz.





Nest wordt een speelbos van zo'n 1200 vierkante meter, geschikt voor kinderen met een beperking. Bij de horecalocatie, direct grenzend aan de speeltoestellen voor de allerkleinsten, is ook rekening gehouden met de doelgroep. Zo komen er lagere balies, vitrines op kinderooghoogte, aangepaste tafels en brede looppaden.



Spiraal

Het hoogtepunt van het assortiment moet de Kurkentrekker worden: licht zoetig brooddeeg in de vorm van een spiraal. "Eenmaal gebakken worden de snacks bestrooid met suiker en kaneel", laat de Efteling weten.



De naam is een knipoog naar De Kurketrekker, een horecapunt dat tussen 1981 en 2005 te vinden was op de huidige plek van De Vliegende Hollander. Nest komt daar pal naast te liggen.









