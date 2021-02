Disneyland Paris

Foto's: renovatie van Disney-kasteel in Disneyland Paris gestart

Disneyland Paris is begonnen met het opknappen van het beroemde sprookjeskasteel van Doornroosje. Het iconische roze bouwwerk ondergaat dit jaar een ingrijpende renovatie. Inmiddels staat een groot deel van de 50 meter hoge blikvanger al in de steigers.



Dat blijkt uit beelden die Disney verspreid heeft onder medewerkers. Ze werden openbaar gedeeld door fansite OutsidEars. De Disney-parken zijn vanwege het coronavirus al maanden gesloten voor publiek.





Uiteindelijk wil men de steigers voorzien van enorme zeilen met een afbeelding van het kasteel. Tijdens de verbouwing worden verschillende torens verwijderd, zodat ze op een andere locatie van top tot teen vernieuwd kunnen worden.



Jubileum

Het is de grootste onderhoudsbeurt van het kasteel sinds de opening in 1992. Als alles volgens plan verloopt, zijn de werkzaamheden begin 2022 afgerond. Dat zou net op tijd zijn voor de viering van het dertigjarig jubileum van het Disney-resort.













