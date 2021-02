Artis

Mediastrateeg: 'Vertrek leeuwen uit Artis is slimme campagne'

Het vertrek van de leeuwen uit dierentuin Artis is een slimme publiciteitsstunt. Dat schrijft communicatieadviseur Onno Aerden in een column voor opinieblad EW. Hij ziet het aangekondigde afscheid als een uitgekiende manier om aandacht te krijgen en geld in te zamelen.



Aerden complimenteert Artis-directeur Rembrandt Sutorius met zijn mediaoptredens. "Door te zeggen dat u de leeuwen wegdoet, zult u ze houden", aldus de mediastrateeg. Hij spreekt over een "perfecte campagne".





"Briljant hoe u in elk mediabericht meteen de prijs voor het nieuwe leeuwenverblijf noemde: 4 miljoen euro. Impliciete boodschap: dat is toch zo bij elkaar geschraapt? En wie kan er nou tegen méér ruimte voor die koninklijke dieren zijn?"



Het nieuws sloeg in als een bom, beschrijft de columnist. "Het bericht landde eerder al in tientallen kranten, online werden de leeuwen pijlsnel trending." Talloze bekende Nederlanders spraken vervolgens hun steun uit voor Artis. Initiatieven om geld in te zamelen schoten als paddenstoelen uit de grond.



Aerden: "Uw mediaoffensief moet dan ook worden gezien als dat wat het is. Een uitgekiende campagne om over de hoofden van de drie leeuwen heen, het kabinet en publiek aan te spreken: willen jullie werkelijk dat we dit moeten doen? Of dragen jullie bij?"



Sneeuwuilen

Dat Artis daarbij voor de leeuwen koos, is volgens de columnist logisch. "Zou u dit effect hebben gesorteerd met het verhuizen van uw sneeuwuilen, slingerapen of ocelotten? Of met een somber verhaal over de personeelskosten en het gebrek aan baten? Natuurlijk niet."



Aerden verwacht dat Artis binnen afzienbare tijd weer zal afzien van de aangekondigde verhuizing van de dieren. "Ik heb geen glazen bol, maar ik maak me sterk dat die 4 miljoen euro snel op tafel ligt. Dat de leeuwen niet naar Frankrijk gaan, maar jong en oud zullen blijven toegrommen in onze hoofdstad. Alsdan: chapeau."

